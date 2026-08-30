Gorakhpur News: चीनी के दाम में आई नरमी, फिर भी लोगो की ढीली हो रही है जेब

विज्ञापन



--

दुकानदार बोले, बढ़े दाम तो मजबूरी में बढ़ाना पड़ता है

थोक व्यापारी अनूप किशोर अग्रवाल ने बताया कि चीनी के दाम अचानक बढ़ने से आम ग्राहकों को परेशानी होती है। ग्राहक समझ नहीं पाते कि कुछ ही दिनों में कीमत इतनी तेजी से कैसे बढ़ गई। फुटकर व्यापारी शिवम ने बताया कि थोक में दाम बढ़ने पर छोटे दुकानदारों को भी मजबूरी में बिक्री मूल्य बढ़ाना पड़ता है। अब थोक भाव कुछ कम हुए हैं, लेकिन इसका पूरा असर फुटकर बाजार में आने में समय लगेगा। विज्ञापन

दुकानदार बोले, बढ़े दाम तो मजबूरी में बढ़ाना पड़ता हैथोक व्यापारी अनूप किशोर अग्रवाल ने बताया कि चीनी के दाम अचानक बढ़ने से आम ग्राहकों को परेशानी होती है। ग्राहक समझ नहीं पाते कि कुछ ही दिनों में कीमत इतनी तेजी से कैसे बढ़ गई। फुटकर व्यापारी शिवम ने बताया कि थोक में दाम बढ़ने पर छोटे दुकानदारों को भी मजबूरी में बिक्री मूल्य बढ़ाना पड़ता है। अब थोक भाव कुछ कम हुए हैं, लेकिन इसका पूरा असर फुटकर बाजार में आने में समय लगेगा।

गोरखपुर। पिछले 15 दिनों में चीनी के दाम में अचानक आई तेजी के बाद अब थोक बाजार में कुछ राहत मिली है। जुलाई में 47 रुपये किलो बिक रही चीनी कुछ ही दिनों में बढ़कर 70 रुपये तक पहुंच गई थी। अब थोक भाव घटकर 58 रुपये किलो हो गया है, लेकिन फुटकर बाजार में ग्राहकों को अभी 66 रुपये और शहर के मॉल में 70 रुपये किलो तक चुकाने पड़ रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में चीनी के भाव में तेजी से बढ़ोतरी हुई थी। जुलाई में 47 रुपये किलो बिकने वाली चीनी के दाम अचानक बढ़कर 70 रुपये तक पहुंच गए। अब थोक बाजार में भाव 58 रुपये किलो होने से स्थिति में थोड़ी राहत आई है। थोक बाजार में 58 रुपये किलो चीनी मिलने के बावजूद फुटकर दुकानों पर यही चीनी 66 रुपये किलो बिक रही है। यानी दोनों बाजारों के भाव में आठ रुपये का अंतर है। वहीं, शहर के मॉल में अभी भी चीनी 70 रुपये किलो बिक रही है, जिससे ग्राहकों को फुटकर बाजार की तुलना में भी चार रुपये अधिक देने पड़ रहे हैं।