Gorakhpur News: सात दिन में सुलझेंगी विद्यार्थियों की समस्याएं, नहीं लगाने होंगे विश्वविद्यालय के चक्कर

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गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान के लिए अधिकतम सात दिन की समयसीमा तय की जाएगी। शिकायतों की निगरानी और जिम्मेदारी तय करने के लिए कमेटी बनाई गई है। इसकी अधिसूचना जल्द जारी होगी। नई व्यवस्था में विद्यार्थियों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए विश्वविद्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। वे घर बैठे ई-मेल, व्हाट्सएप या फोन से शिकायत दर्ज करा सकेंगे। कुलपति प्रो. केपी सिंह ने कहा, विद्यार्थियों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए विश्वविद्यालय आने की जरूरत नहीं होगी। वे ई-मेल, व्हाट्सएप और फोन के माध्यम से शिकायत दर्ज करा सकेंगे। कमेटी के सदस्यों की जिम्मेदारी तय की जाएगी, ताकि समस्याओं का समाधान त्वरित, समयबद्ध और नियमानुसार सुनिश्चित हो सके। इसके लिए ई-मेल और फोन नंबर बताए जाएंगे। ऑनलाइन शुल्क, स्क्रीनशॉट से होगी पुष्टि किसी काम के लिए शुल्क जमा करना जरूरी होने पर विद्यार्थी ऑनलाइन भुगतान कर सकेंगे। इसके बाद भुगतान का स्क्रीनशॉट भेजना होगा। इससे प्रक्रिया आसान होगी और विद्यार्थियों का समय बचेगा।