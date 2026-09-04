Gorakhpur News: कैमरे से रचनात्मकता की उड़ान पोस्टर में दिखी छात्रों की कला
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:49 AM IST
Updated Fri, 04 Sep 2026 02:49 AM IST
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गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के भौतिकी विभाग में शिक्षक दिवस सह फ्रेशर्स पार्टी-2026 के तीसरे प्री-इवेंट के तहत इंटरैक्टिव फोटोग्राफी प्रशिक्षण सत्र आयोजित हुआ। एमएससी तृतीय सेमेस्टर की छात्रा कृष्णा सिंह ने एमएससी प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थियों को फोटोग्राफी की मूलभूत तकनीक, फ्रेमिंग, कंपोजिशन और बेहतर तस्वीर लेने के रचनात्मक तरीकों की जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ फोटोग्राफी की बारीकियां सीखीं। कार्यक्रम के दौरान आयोजित पोस्टर एवं ड्राइंग प्रतियोगिता के परिणाम भी घोषित किए गए। ईशा अस्थाना (एमएससी तृतीय सेमेस्टर) ने पहला, आयुषी वर्मा (एमएससी तृतीय सेमेस्टर) ने दूसरा और कुमारी खुशबू राव (एमएससी प्रथम सेमेस्टर) ने तीसरा स्थान हासिल किया। विभागाध्यक्ष प्रो. राकेश कुमार तिवारी ने विजेताओं और सभी प्रतिभागियों को बधाई दी।
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