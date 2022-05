{"_id":"6285d77ef5d8917388138452","slug":"state-chief-secretary-durga-shankar-mishra-inspected-brd","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"BRD Gorakhpur: प्राचार्य बोले, बीआरडी में खूब विकास हुआ, मुख्य सचिव ने कहा- दिखाइए","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Thu, 19 May 2022 11:07 AM IST