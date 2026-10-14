गोरखपुर: माेरंग लदे ट्रालर ने कॉलेज जा रही नौवीं की छात्रा को कुचला, मौके पर मौत; चालक को ग्रामीणाें ने पकड़ा

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गुलरिहा गांव निवासी जितेंद्र की पुत्री संजू बुधवार सुबह करीब 8:30 बजे घर से कॉलेज के लिए निकली थी। वह भगवानपुर गांव के पास पहुंची थी कि कैंपियरगंज की तरफ से मोरंग लादकर आ रहे ट्रालर ने उसे टक्कर मार दी। गंभीर चोट लगने से संजू की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे की सूचना मिलते ही करमैनी चौकी की पुलिस मौके पर पहुंच गई। जानकारी पाकर संजू की मां, बहन और अन्य परिजन भी घटनास्थल पर पहुंचे। बेटी का शव देखकर मां और बहन बदहवास हो गईं। उनकी चीख-पुकार से मौके पर मौजूद लोगों की आंखें भी नम हो गईं। परिवार में कोहराम मच गया।उधर, हादसे के बाद ट्रालर लेकर भाग रहे चालक को ग्रामीणों ने पीछा कर पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। करमैनी चौकी प्रभारी ने बताया कि ट्रालर को कब्जे में ले लिया गया है। मामले में नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है।