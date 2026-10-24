Gorakhpur News: डीएवी पीजी कॉलेज में सपा-भाजपा कार्यकर्ता आमने-सामने, नोकझोंक

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दरअसल, मतदान करने के बाद डॉ. संजयन त्रिपाठी कॉलेज परिसर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान वहां मौजूद भाजपा कार्यकर्ता भड़क गए और लोगों को वहां से हटाने के लिए कहने लगे। स्थिति को देखते हुए डॉ. संजयन वहां से हट गए लेकिन इसके बावजूद भाजपा कार्यकर्ता मौके पर मौजूद लोगों को हटाने की बात कहते रहे। इसको लेकर सपा कार्यकर्ता भी नाराज हो गए। देखते ही देखते दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए और उनके बीच तीखी बहस शुरू हो गई। मौके पर कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बन गया। वहां मौजूद लोगों के बीच भी हलचल बढ़ गई। विवाद बढ़ता देख पुलिस और प्रशासन के अधिकारी सक्रिय हो गए। उन्होंने दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं को समझाकर शांत कराया। अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद स्थिति सामान्य हुई। इसके बाद डॉ. संजयन वहां से बाहर चले गए।