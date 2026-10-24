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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   SP and BJP workers come face-to-face at DAV PG College; heated exchange ensues.

Gorakhpur News: डीएवी पीजी कॉलेज में सपा-भाजपा कार्यकर्ता आमने-सामने, नोकझोंक

Sat, 24 Oct 2026 02:45 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:45 AM IST
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SP and BJP workers come face-to-face at DAV PG College; heated exchange ensues.
गोरखपुर। डीएवी पीजी कॉलेज स्थित मतदान केंद्र पर मतदान के दौरान उस समय माहौल गरमा गया, जब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी डॉ. संजयन त्रिपाठी के मीडिया को बाइट देने को लेकर सपा और भाजपा कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। हालांकि पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने हस्तक्षेप कर स्थिति को शांत कराया।
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दरअसल, मतदान करने के बाद डॉ. संजयन त्रिपाठी कॉलेज परिसर में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान वहां मौजूद भाजपा कार्यकर्ता भड़क गए और लोगों को वहां से हटाने के लिए कहने लगे। स्थिति को देखते हुए डॉ. संजयन वहां से हट गए लेकिन इसके बावजूद भाजपा कार्यकर्ता मौके पर मौजूद लोगों को हटाने की बात कहते रहे। इसको लेकर सपा कार्यकर्ता भी नाराज हो गए। देखते ही देखते दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए और उनके बीच तीखी बहस शुरू हो गई। मौके पर कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बन गया। वहां मौजूद लोगों के बीच भी हलचल बढ़ गई। विवाद बढ़ता देख पुलिस और प्रशासन के अधिकारी सक्रिय हो गए। उन्होंने दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं को समझाकर शांत कराया। अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद स्थिति सामान्य हुई। इसके बाद डॉ. संजयन वहां से बाहर चले गए।
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