फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   District Development Officer appointed as nodal officer for the mega legal aid camp

Gorakhpur News: मेगा विधिक सहायता शिविर के नोडल बने जिला विकास अधिकारी

Sat, 24 Oct 2026 02:53 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Sat, 24 Oct 2026 02:53 AM IST
विज्ञापन
District Development Officer appointed as nodal officer for the mega legal aid camp
गोरखपुर। जिले में एक नवंबर को आयोजित होने वाले मेगा विधिक सहायता एवं सेवा शिविर के लिए जिला विकास अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया गया है। जिलाधिकारी दीपक मीणा ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।
विज्ञापन

उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आयोजित होने वाले शिविर में निर्बल वर्ग, दिव्यांगजन, बच्चों, महिलाओं, निर्धन लोगों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं का प्रचार-प्रसार किया जाएगा।
विज्ञापन

साथ ही पात्र लाभार्थियों को चिह्नित कर योजनाओं का लाभ दिलाने की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने नोडल अधिकारी को सभी विभागाध्यक्षों से समन्वय स्थापित कर प्रत्येक विभाग से नोडल अधिकारी नामित कराने का निर्देश दिया है। नामित अधिकारियों की जानकारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को उपलब्ध कराई जाएगी। शिविर का उद्देश्य पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित करना है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed