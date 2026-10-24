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Gorakhpur News: एक नवंबर को कांग्रेस की दिल्ली रैली, जनभागीदारी पर जोर

Sat, 24 Oct 2026 02:53 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 02:53 AM IST
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Congress rally in Delhi on November 1; emphasis on public participation
गोरखपुर। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक नवंबर को नई दिल्ली में एक रैली के लिए निर्देश जारी किए हैं। यह रैली रामलीला मैदान में वोट बचाओ-देश बचाओ अभियान के तहत होगी। इसमें जिले से भी कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे।
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कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजेश तिवारी ने बताया कि यह रैली इंडिया गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी। इसका उद्देश्य मताधिकार की चोरी न होने देने का स्पष्ट संदेश देना है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने 22 अक्तूबर को विस्तृत निर्देश दिए हैं। इनमें सभी पदाधिकारियों और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने को कहा गया है। जनभागीदारी की योजना 26 अक्तूबर तक अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी को भेजी जाएगी। यात्रा और ठहरने की व्यवस्था स्वयं करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
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