Gorakhpur News: 26 और 27 सितंबर को कुछ ट्रेनें निरस्त, कुछ का बदला मार्ग

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गोरखपुर से 26 और 27 सितंबर को चलने वाली 55093 गोरखपुर-गोंडा सवारी गाड़ी निरस्त रहेगी। गोरखपुर से 28 और 29 सितंबर को चलने वाली 55073 गोरखपुर-बढ़नी सवारी गाड़ी भी निरस्त रहेगी। वहीं गोरखपुर से 26 और 27 सितंबर को चलने वाली 75117 गोरखपुर-बढ़नी डेमू भी निरस्त रहेगी।22549 गोरखपुर-प्रयागराज जंक्शन वंदे भारत 27 सितंबर को मनकापुर-गोंडा-बाराबंकी के रास्ते चलेगी। इसके चलते यह ट्रेन अयोध्या धाम स्टेशन पर नहीं रुकेगी। गोरखपुर से 27 सितंबर को चलने वाली 12511 गोरखपुर-तिरुवनंतपुरम उत्तर एक्सप्रेस भी गोरखपुर-बढ़नी-गोंडा के रास्ते चलेगी। यह ट्रेन खलीलाबाद, बस्ती और मनकापुर में नहीं रुकेगी।07076 गोरखपुर-हैदराबाद विशेष ट्रेन 27 सितंबर को गोरखपुर स्टेशन से डेढ़ घंटे की देरी से रवाना होगी। वहीं 55073 गोरखपुर-बढ़नी सवारी गाड़ी 27 सितंबर को चार घंटे देर से चलेगी।20103 लोकमान्य तिलक टर्मिनस-गोरखपुर एक्सप्रेस 26 सितंबर को गोंडा-बढ़नी-गोरखपुर के रास्ते आएगी। यह मसकनवा, बभनान, बस्ती और खलीलाबाद में नहीं रुकेगी। 12556 बठिंडा-गोरखपुर एक्सप्रेस भी गोंडा-बढ़नी-गोरखपुर के रास्ते चलेगी और मनकापुर, बभनान, बस्ती व खलीलाबाद में ठहराव नहीं होगा। 15024 यशवंतपुर-गोरखपुर एक्सप्रेस 24 सितंबर को बाराबंकी-गोंडा-बढ़नी-गोरखपुर के रास्ते आएगी। अयोध्या कैंट, अयोध्या धाम, मनकापुर और बस्ती में इसका ठहराव नहीं होगा।डिब्रूगढ़-गोमती नगर, डिब्रूगढ़-लालगढ़, कटिहार-अमृतसर और जयनगर-अमृतसर समेत कई ट्रेनों को गोरखपुर के रास्ते के बजाय छपरा-औड़िहार-वाराणसी-अयोध्या कैंट-बाराबंकी मार्ग से चलाया जाएगा। इसके कारण इन ट्रेनों का गोरखपुर में ठहराव नहीं होगा। इसके अलावा कई ट्रेनों को मार्ग में नियंत्रित कर चलाया जाएगा।