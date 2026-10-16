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Gorakhpur News: तेज आवाज में डीजे बजाने पर छह संचालक गिरफ्तार

Fri, 16 Oct 2026 03:14 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 03:14 AM IST
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Six operators arrested for playing DJ music at high volume
गोरखपुर। निर्धारित ध्वनि मानकों का उल्लंघन कर तेज आवाज में डीजे बजाने के आरोप में कैंट पुलिस ने छह लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें उरुवा बाजार थाना क्षेत्र के बेलासपुर गांव निवासी जगरनाथ भी शामिल है।
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पुलिस ने उसका डीजे और वाहन सीज कर दिया है। सभी आरोपियों के खिलाफ कैंट थाने में मानव जीवन को खतरे में डालने, सार्वजनिक उपद्रव, लापरवाही से वाहन चलाने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने की धारा में प्राथमिकी दर्ज की है।
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पुलिस के मुताबिक, त्योहारों और अन्य आयोजनों में निर्धारित मानकों से अधिक आवाज में डीजे बजाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में कैंट थाने की पुलिस ने बुधवार की रात उरुवा बाजार के बेलासपुर निवासी जगरनाथ को गिरफ्तार किया। आरोप है कि वह अत्यधिक साउंड और बेस लगाकर तेज आवाज में डीजे बजा रहा था। वहीं, इंजीनियरिंग कॉलेज चौकी की पुलिस टीम ने भी पांच लोगों को गिरफ्तार किया।
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इनमें एक निजी स्कूल के पास रहने वाला राज कुमार और बिशुनपुरवा निवासी कन्हैया यादव, आलोक निषाद, कन्हैया निषाद और विशाल निषाद शामिल हैं। एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि सभी के खिलाफ कैंट थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
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