फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Rs 10 lakh scam in relocation from Mumbai to Gorakhpur; FIR registered

Gorakhpur News: मुंबई से गोरखपुर शिफ्टिंग में 10 लाख का खेल, प्राथमिकी

Fri, 16 Oct 2026 03:24 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 03:24 AM IST
विज्ञापन
Rs 10 lakh scam in relocation from Mumbai to Gorakhpur; FIR registered
पादरी बाजार (गोरखपुर)। मुंबई से गोरखपुर घरेलू सामान भेजने के नाम पर धोखाधड़ी और सामान चोरी का मामला सामने आया है। सेना में तैनात मेजर की पत्नी रीवा सिंह ने प्रगति पैकर्स एंड मूवर्स के मालिक यशपाल सिंह और उसके सहयोगी सूरज अग्रवाल पर छह लाख रुपये का सामान गायब करने, चार लाख रुपये के सामान को क्षतिग्रस्त करने और धमकी देने का आरोप लगाया है। शाहपुर पुलिस ने बुधवार को तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
विज्ञापन

रीवा सिंह के मुताबिक, वह मुंबई के विक्रोली स्थित कन्नमवार नगर दो की निवासी हैं। उन्होंने एक अगस्त को अपना घरेलू सामान थाणे शिफ्ट करने के लिए प्रगति पैकर्स एंड मूवर्स को सौंपा था। बाद में कंपनी के मालिक यशपाल सिंह से फोन पर बात कर सामान गोरखपुर भेजने को कहा और इसके लिए अतिरिक्त शुल्क भी दिया। बिल के अनुसार, सामान 13 अगस्त तक गोरखपुर पहुंचना था, लेकिन कंपनी के लोग फोन उठाने से बचने लगे।
विज्ञापन

आरोप है कि काफी प्रयास के बाद 15 सितंबर की रात सामान गोरखपुर पहुंचा तो तीन कार्टून गायब थे। रीवा के अनुसार, इनमें 15 जोड़ी महंगे जूतों का बॉक्स और कॉस्मेटिक सामान की बाल्टी शामिल थी। वहीं जो कार्टून पहुंचे, वे खुले और आधे खाली थे। वाशिंग मशीन, ड्रेसिंग टेबल, मिक्सर और इंडक्शन समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान भी टूटा-फूटा मिला। रीवा ने आरोप लगाया कि पुलिस में शिकायत करने की बात कहने पर कंपनी के मालिक ने धमकी दी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। उसने पुलिस से भी न डरने की बात कही तथा सेना में तैनात उनके पति को भी चुनौती दी।
विज्ञापन
विज्ञापन

एसपी सिटी निमिष पाटील ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच कराई जा रही है। जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ा
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed