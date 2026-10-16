Gorakhpur News: 79 हजार महिलाओं को सशक्त कर लखपति बनाया

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संगठन का विस्तार गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, महराजगंज, संतकबीरनगर, आजमगढ़ और मऊ सहित सात जिलों में है यह संगठन पूर्वी उत्तर प्रदेश की ग्रामीण महिलाओं को डेयरी व्यवसाय से जोड़कर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत कर रहा है। कभी घर-परिवार तक सीमित रहने वाली महिलाएं अब दूध उत्पादन और आपूर्ति के माध्यम से कारोबार में सक्रिय भागीदारी निभा रही हैं। सरकार के ‘लखपति दीदी’ विजन को आगे बढ़ाते हुए एमपीओ ने हजारों महिलाओं को इस श्रेणी में शामिल किया है। दूध उत्पादन और उसकी नियमित आपूर्ति से ये महिलाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में अपनी भागीदारी मजबूत कर रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप यह प्रयास ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रहा है।कौशल्या देवी की सफलता की कहानीगोरखपुर के पिडरा गांव की कौशल्या देवी एमपीओ से जुड़कर सफल हुई हैं।मुख्य कार्यपालक अधिकारी धनराज साहनी ने बताया कि अब तक 407 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है। कौशल्या देवी ने बताया, “एमपीओ से जुड़ने के समय मेरे पास केवल दो गायें थीं। नियमित भुगतान और सुविधाओं से मेरा भरोसा बढ़ा, जिससे मैंने पशुपालन का विस्तार किया। आज मेरे पास 16 गायें हैं।