{"_id":"6289a1b613c484231e1afe8d","slug":"six-months-imprisonment-for-check-bounce","type":"story","status":"publish","title_hn":"Court News: चेक बाउंस होने पर छह महीने की सजा, 2.26 लाख जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Sun, 22 May 2022 08:06 AM IST