Gorakhpur News: ‘पावनखिंड दौड़’ के विजेता बने शुभम
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:23 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:23 AM IST
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गोरखपुर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, महानगर दक्षिण की ओर से युवा-केंद्रित गतिविधियों के अंतर्गत रविवार को शास्त्री चौक से नौका विहार तक ‘पावनखिंड दौड़’ का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में नौसढ़ नगर के अमित साहनी ने प्रथम, शुभम निषाद ने द्वितीय, बुद्ध नगर के लकी ने तृतीय, अंकित गुप्ता ने चतुर्थ और आजाद नगर के अभिषेक साहनी ने पंचम स्थान प्राप्त किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, गोरक्ष प्रांत के सह प्रांत प्रचारक सुरजीत ने वर्ष 1660 में हुई पावन खिंड की ऐतिहासिक लड़ाई का उल्लेख किया। कहा कि बाजी प्रभु देशपांडे सहित अनेक वीर योद्धाओं ने छत्रपति शिवाजी महाराज की रक्षा के लिए अदम्य साहस और अद्वितीय बलिदान का परिचय दिया। उनके शौर्य, त्याग और राष्ट्रनिष्ठा की स्मृति आज भी युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत है। इस अवसर पर भाग प्रचारक मनीष, भाग सायं प्रचारक संजीव, अखिल, जीत, ओम नारायण, अनुराग, सीतेश आदि मौजूद रहे।
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