सड़क हादसे में रमाकांत की मौत के बाद मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग को लेकर रविवार को परिजन और ग्रामीणों ने बेलवार-सूबा बाजार मार्ग जाम कर दिया। बेलवार के पास सुबह से शुरू हुआ प्रदर्शन करीब चार घंटे तक चला। दोपहर बाद मौके पर पहुंचे खोराबार थाना प्रभारी सुधांशु सिंह के समझाने-बुझाने पर परिजन और ग्रामीण सड़क से हटे। इसके बाद आवागमन सामान्य हुआ।

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30 लाख रुपये मुआवजा और नौकरी देने की मांग जानकारी के अनुसार, पोंछिया ब्रह्मस्थान टोला मझौना निवासी रमाकांत (36) की शनिवार को सड़क हादसे में मौत हो गई थी। रविवार सुबह मृतक के परिजन और ग्रामीण बेलवार के पास सड़क पर बैठ गए। मृतक की पत्नी सुधा ने परिवार को 30 लाख रुपये मुआवजा और नौकरी देने की मांग की। पुलिस और बेलवार चौकी के जवानों ने पहले समझाकर जाम खुलवाया लेकिन कुछ देर बाद ग्रामीणों ने दोबारा सड़क जाम कर दी। इससे राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ा।

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