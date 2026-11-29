गोरखपुर: रमाकांत की मौत के बाद मुआवजे और नौकरी की मांग, चार घंटे तक सड़क जाम
सड़क हादसे में रमाकांत की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने रविवार को बेलवार-सूबा बाजार मार्ग जाम कर दिया। मृतक की पत्नी सुधा ने परिवार के लिए 30 लाख रुपये मुआवजे और एक सदस्य को नौकरी देने की मांग की।
विस्तार
सड़क हादसे में रमाकांत की मौत के बाद मुआवजे और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग को लेकर रविवार को परिजन और ग्रामीणों ने बेलवार-सूबा बाजार मार्ग जाम कर दिया। बेलवार के पास सुबह से शुरू हुआ प्रदर्शन करीब चार घंटे तक चला। दोपहर बाद मौके पर पहुंचे खोराबार थाना प्रभारी सुधांशु सिंह के समझाने-बुझाने पर परिजन और ग्रामीण सड़क से हटे। इसके बाद आवागमन सामान्य हुआ।
30 लाख रुपये मुआवजा और नौकरी देने की मांग
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