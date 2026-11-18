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गोरखपुर। जनगणना-2027 के तहत स्व गणना प्रक्रिया में समस्याएं सामने आ रही हैं। स्वगणना करने के दौरान सर्वर के स्लो चलने की समस्या ज्यादा रही। इसके चलते गणना करने में ज्यादा वक्त लगा।बार एसोसिएशन सिविल कोर्ट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष शक्ति प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि सोमवार से ही स्व गणना का प्रयास कर रहा हूं, लेकिन तकनीकी दिक्कतों से नहीं कर पाया। पहले दिन स्व गणना की प्रक्रिया में सर्वर काफी धीमा रहा, पोर्टल बार-बार बंद हो गया। मंगलवार को इस संबंध में एक वीडियो देखा, प्रक्रिया बहुत लंबी है। सिविल लाइंस के पार्षद अजय राय ने बताया कि मोबाइल फोन पर करने की कोशिश किया पर नहीं पाया। बाद में निगम के कर्मचारी की मदद से स्वगणना की लेकिन इस प्रक्रिया में डेढ़ घंटे का समय लग गया। परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी मांगी गई, प्रक्रिया बहुत लंबी रही।व्यवसायी सुशील गुप्ता ने बताया कि स्वगणना में एक घंटे का समय लग गया। सर्वर स्लो चलने के कारण समय अधिक लग रहा है। प्रशासन को इस तकनीकी समस्या को ठीक कराना चाहिए ताकि लोग आसानी से स्वगणना कर सकें।कमिश्नर, विधायक विपिन सिंह, महेंद्र पाल सिंह ने की स्व गणनागोरखपुर। जनगणना-2027 के तहत 16 नवंबर से स्व-गणना अभियान शुरू हो चुका है। मंगलवार को कमिश्नर इंद्र विक्रम सिंह, गोरखपुर ग्रामीण के विधायक विपिन सिंह, पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सिंह, सिविल लाइंस प्रथम के पार्षद अजय राय ने स्व गणना कर दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित किया।कमिश्नर ने नागरिकों से अपील की कि वे भी अपने मोबाइल फोन अथवा लैपटॉप के माध्यम से घर बैठे स्व-गणना करें और जनगणना में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक नागरिक को स्व-गणना करते समय कुछ महत्वपूर्ण बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि परिवार और मकान से संबंधित जानकारियां सही तरीके से दर्ज हो सकें।