Gorakhpur News: शकूर बस्ती, जोधपुर, सियालदह, डिब्रूगढ़ और आसनसोल की ट्रेनों में सीटें खाली

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03132 गोरखपुर-सियालदह विशेष ट्रेन में 21 अक्तूबर को तृतीय श्रेणी वातानुकूलित में 118 और शयनयान में 253 बर्थ उपलब्ध हैं। 23 अक्तूबर को शयनयान में 204, 28 अक्तूबर को तृतीय श्रेणी में 166 और शयनयान में 424 तथा 30 अक्तूबर को क्रमशः 164 और 451 बर्थ खाली हैं। विज्ञापन

05977 गोरखपुर-डिब्रूगढ़ विशेष ट्रेन में 22 अक्तूबर को तृतीय श्रेणी वातानुकूलित में 179 और शयनयान में 408 तथा 29 अक्तूबर को क्रमशः 289 और 582 बर्थ उपलब्ध हैं। विज्ञापन विज्ञापन

03528 गोरखपुर-आसनसोल विशेष ट्रेन में 17 अक्तूबर को द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित में 72, तृतीय श्रेणी में 305 और शयनयान में 21 बर्थ खाली हैं। 24 अक्तूबर को क्रमशः 78, 348 और 400 तथा 31 अक्तूबर को 78, 351 और 414 बर्थ उपलब्ध हैं।

03132 गोरखपुर-सियालदह विशेष ट्रेन में 21 अक्तूबर को तृतीय श्रेणी वातानुकूलित में 118 और शयनयान में 253 बर्थ उपलब्ध हैं। 23 अक्तूबर को शयनयान में 204, 28 अक्तूबर को तृतीय श्रेणी में 166 और शयनयान में 424 तथा 30 अक्तूबर को क्रमशः 164 और 451 बर्थ खाली हैं।05977 गोरखपुर-डिब्रूगढ़ विशेष ट्रेन में 22 अक्तूबर को तृतीय श्रेणी वातानुकूलित में 179 और शयनयान में 408 तथा 29 अक्तूबर को क्रमशः 289 और 582 बर्थ उपलब्ध हैं।03528 गोरखपुर-आसनसोल विशेष ट्रेन में 17 अक्तूबर को द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित में 72, तृतीय श्रेणी में 305 और शयनयान में 21 बर्थ खाली हैं। 24 अक्तूबर को क्रमशः 78, 348 और 400 तथा 31 अक्तूबर को 78, 351 और 414 बर्थ उपलब्ध हैं।

गोरखपुर। त्योहारों में यात्रियों की सुविधा के लिए चलाई जा रही विशेष ट्रेनों में बर्थ उपलब्ध हैं। पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने 15 अक्तूबर की शाम तक की उपलब्धता जारी की है। गोरखपुर से चलने वाली 05101 गोरखपुर-शकूर बस्ती विशेष ट्रेन में 18 अक्तूबर को प्रथम श्रेणी वातानुकूलित में 15, द्वितीय श्रेणी में 77 और तृतीय श्रेणी में 531 बर्थ उपलब्ध हैं। 25 अक्तूबर को इन श्रेणियों में क्रमशः 12, 69 और 529 बर्थ खाली हैं। 04830 गोरखपुर-जोधपुर विशेष ट्रेन में 16 अक्तूबर को द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित में 42, तृतीय श्रेणी में 129 और शयनयान में 73 बर्थ उपलब्ध हैं। 23 अक्तूबर को क्रमशः 51, 148 और 219 तथा 30 अक्तूबर को 63, 166 और 362 बर्थ खाली हैं।