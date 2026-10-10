Gorakhpur News: मत्स्येंद्र नगर में सड़क-नाली के काम में आएगी तेजी

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गोरखपुर। वार्ड संख्या 24 मत्स्येंद्र नगर में सड़क, नाली और जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नगर निगम निर्माण कार्यों में तेजी लाएगा। नगर आयुक्त अजय जैन ने शुक्रवार को वार्ड का निरीक्षण कर विकास कार्यों की प्रगति परखी। उन्होंने निर्माणाधीन परियोजनाओं को समय से पूरा कराने के साथ प्रस्तावित नालों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अंतिम रूप देकर निर्माण शुरू कराने के निर्देश दिए।नगर आयुक्त ने त्वरित आर्थिक विकास योजना के तहत जिंदर के मकान से पुन्नवासी गौड़ के मकान होते हुए राजेंद्र निषाद के मकान तक बन रही सीसी सड़क और आरसीसी नाली का जायजा लिया। मौके पर नाली निर्माण का काम चल रहा था। उन्होंने अवर अभियंता दीपक शाह और ठेकेदार विवेक सिंह को काम में तेजी लाकर जल्द पूरा करने को कहा।मलिन बस्ती की गलियों और पार्क का भी होगा विकासएनसीएपी योजना के तहत मलिन बस्ती की गलियों में सड़क और नाली निर्माण का काम जल्द शुरू कराने के निर्देश दिए गए। वहीं, 15वें वित्त आयोग की निधि से पंचायत भवन के पास स्थित पार्क का सुंदरीकरण कराने को कहा गया।दो प्रमुख मार्गों पर प्रस्तावित नालों की डीपीआर तैयार करने के निर्देशनगर आयुक्त ने पूर्वांचल डेंटल हॉस्पिटल से बाघागाड़ा और नौसढ़ रोडवेज बस स्टैंड से बाघागाड़ा तक प्रस्तावित नालों की डीपीआर को अंतिम रूप देने के लिए मुख्य अभियंता अमित शर्मा को निर्देशित किया। निरीक्षण के दौरान जोनल अधिकारी ओपी यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।