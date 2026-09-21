Gorakhpur News: दिग्विजयनगर में 1.75 करोड़ से होगा सड़क-नाली का निर्माण

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मेयर ने कहा कि पार्षद वरीयता, त्वरित आर्थिक विकास योजना और जल निकासी योजना के तहत होने वाले इन कार्यों से लोगों को आवागमन और जल निकासी की बेहतर सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों के लिए सरकार की ओर से विभिन्न योजनाओं में बजट उपलब्ध कराया गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे भाजपा महानगर अध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्ता ने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं।वार्ड पार्षद एवं नगर निगम के पूर्व उपसभापति ऋषि मोहन वर्मा ने कहा कि वार्ड के विकास के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान भाजपा के सेक्टर संयोजकों, बूथ अध्यक्षों और उपस्थित नागरिकों को सम्मानित किया गया। इस दौरान भाजपा महानगर मंत्री जगनैन सिंह नीटू, विष्णु शंकर श्रीवास्तव, श्वेता श्रीवास्तव, पूर्व पार्षद मंता लाल यादव, रेखा वर्मा, बृजेश सिंह, नंदलाल गुप्ता, शीला सिंह आदि मौजूद रहीं।