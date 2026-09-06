Gorakhpur News: रिटायर्ड बैंक अधिकारी से 5.63 लाख रुपये ठगे, पुलिस ने 5.57 लाख लौटाए

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कैंपियरगंज के रहने वाले मनीष चंद्र त्रिपाठी के मोबाइल पर चार दिसंबर 2025 को फोन आया था। कॉल करने वाले ने खुद को पीएनबी का रिलेशनशिप अधिकारी बताया। उसने कहा कि सीनियर सिटीजन कार्ड बनवाने से यात्रा के दौरान विशेष सुविधाएं मिलेंगी। इसी दौरान पेंशन बंद होने की बात कहकर भी उन्हें झांसे में लिया गया। साइबर ठग के कहने पर उन्होंने बैंक खाता संख्या, आधार और पैन कार्ड से जुड़ी जानकारी साझा कर दी। कुछ ही समय बाद उनके छह खातों से कुल 5,63,001 रुपये निकाल लिए गए।शिकायत के बाद चिलुआताल पुलिस की साइबर सेल ने राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के जरिये रकम को ट्रेस कर 5,57,001 रुपये होल्ड करा दिए। इसके बाद न्यायालय के आदेश पर 14 जनवरी को 1.62 लाख रुपये, दो फरवरी को 1.85 लाख रुपये और पांच सितंबर को 2.09 लाख रुपये वापस कराए गए। इस तरह पीड़ित को 5.57 लाख रुपये मिल गए। छह हजार रुपये वापस नहीं हो सके।सीओ कैंपियरगंज अनुराग सिंह ने बताया कि होल्ड कराई गई रकम को कोर्ट से अनुमति मिलने के बाद पीड़ित के खाते में लौटा दिया गया।