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Gorakhpur News: तलवार से गला काटने की कोशिश के मामले में रिपोर्ट

Sat, 24 Oct 2026 01:31 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:31 AM IST
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Report regarding an attempt to slit a throat with a sword
पडरौना। शहर के तुलसी आवास विकास कॉलोनी फेज-दो में एक व्यक्ति पर तलवार से जानलेवा हमला करने वाले आलोक सिंह पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।
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शहर के तुलसी आवास विकास कॉलोनी फेज दो में उदयभान सिंह अपने मकान में रसोई गैस एजेंसी संचालित करते हैं। पूर्व प्रधान का बेटा आलोक उर्फ अखिलेश सिंह का मकान में गैस एजेंसी के सामने है। बृहस्पतिवार को दोपहर में आलोक आया और रसोई गैस एजेंसी पर काम करने वाले मनोज यादव से कहा कि तलवार में जाओ धार लगवा कर लाओ, मनोज ने मना कर दिया।
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यह बात आलोक को नागवार लगी और वह मनोज को अपशब्द बोलने लगा। तेज आवाज सुनकर घर से बाहर निकले उदयभान सिंह ने विरोध किया और आलोक को अपने घर जाने को कहा। इस पर आलोक तलवार ने उनके गर्दन पर वार कर दिया। शोर सुनकर मोहल्ले वालों की भीड़ जुट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके से आलोक को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाल ओमप्रकाश तिवारी ने बताया कि उदयभान सिंह की तहरीर पर आलोक उर्फ अखिलेश सिंह पर गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
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