Gorakhpur News: रिश्तेदार ने 55.70 लाख रुपये हड़पे, रिपोर्ट दर्ज

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जानकारी के मुताबिक, जंगल तुलसीराम स्थित बिछिया पीएसी कैंप निवासी रजत मणि त्रिपाठी ने शाहपुर पुलिस को दिए प्रार्थनापत्र में बताया कि उनके रिश्तेदार राम कृष्ण मिश्रा ने नोएडा में डिजिटल टेक्सटाइल प्रिंटिंग मशीन के कारोबार में साझेदार बनाकर उन्हें भारी मुनाफे का लालच दिया। आरोपी ने पहले अपनी पत्नी के नाम पर 51 प्रतिशत हिस्सेदारी वाली एक पार्टनरशिप फर्म बनवाई। इसके बाद व्यापार बढ़ाने के नाम पर रजत मणि और उनकी मां से कई किस्तों में कुल 55 लाख 70 हजार रुपये ले लिए। आरोप है कि रकम जुटाने के लिए उनकी मां को अपनी जमीन तक बेचनी पड़ी।ठगी छिपाने के लिए आरोपी ने 76.20 लाख रुपये कीमत की चीन निर्मित प्रिंटिंग मशीन का फर्जी टैक्स इनवॉइस और ई-वे बिल तैयार किया। आरोप है कि ई-वे बिल में एक वैगनआर कार का नंबर दर्ज था जबकि उसी पर 35 टन वजनी मशीन लाकर लाने का दावा किया गया। बाद में पीड़ित को पता चला कि आरोपी ने चीन की कंपनी को मशीन की कीमत का भुगतान ही नहीं किया था। आरोप है कि इसके बाद आरोपी मशीन के पार्ट्स निकालकर बाजार में बेचने लगा। रुपये वापस मांगने पर पीड़ित को जान से मारने की धमकी भी दी गई। सीओ गोरखनाथ रवि सिंह ने बताया गाजियाबाद के शालीमार गार्डन विस्तार-द्वितीय निवासी राम कृष्ण मिश्रा के खिलाफ धोखाधड़ी, धमकी समेत अन्य गंभीर धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली।