समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के रोड शो के दौरान जेसीबी की चपेट में आने से हुई 14 वर्षीय छात्र की मौत के मामले में भाजपा सांसद रवि किशन ने नाराजगी जताई है। उन्होंने घटना को बेहद दुखद बताते हुए कहा कि चुनावी उत्साह और उन्माद में एक बच्चे का भविष्य कुचल दिया गया। बच्चा किसी भी परिवार का हो सकता था। इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए।

#WATCH गोरखपुर(उत्तर प्रदेश): गोरखपुर में समाजवादी पार्टी की 'PDA रथ यात्रा' के दौरान हादसे में नाबालिग की मौत पर गोरखपुर सांसद रवि किशन ने कहा, "उनके पिता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। हमारे साथ चुनाव में रहे। बहुत दुखद घटना है।भगदड़ में लोग जा रहे थे। जब वो बच्चा कुचला गया, किसी ने गाड़ी भी नहीं रोकी, बच्चा सड़क पर पड़ा रहा। कल लोगों ने क्या उदाहरण दिया, क्या छाप छोड़ी? राजनीति का ये स्तर? विरोधी क्या बताना चाहते हैं?...2017 के पहले, क्या होता था। उसका जीवित उदाहरण कल गोरखपुर की सड़क पर देखा गया...आज हम और मुख्यमंत्री योगी शाम को उस परिवार को मिलने जाएंगे।" विज्ञापन November 19, 2026

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बृहस्पतिवार को पत्रकारों से बातचीत में रवि किशन ने कहा कि मृतक बच्चा नाबालिग था और पढ़ाई में अच्छा था। वह अपने माता-पिता के साथ रहता था। उसके पिता भाजपा के कार्यकर्ता हैं। उन्होंने कहा कि परिवार ने अपना एक होनहार बच्चा खो दिया है। यह केवल एक कार्यकर्ता के परिवार का नुकसान नहीं, बल्कि एक बच्चे और उसके भविष्य का अंत है।