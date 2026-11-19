बच्चों में होने वाला दुर्लभ किडनी कैंसर विल्म्स ट्यूमर 16 साल के किशोर में मिला है। देवरिया निवासी किशोर की किडनी से शुरू हुआ कैंसर दिल तक पहुंच गया है। फेफड़ों में भी इसका फैलाव मिला है। एम्स गोरखपुर के डॉक्टरों के सामने यह असामान्य मामला आया है।

इलाज कर रहे डॉक्टर ने बताया कि किशोर के पेट में 23.5 सेंटीमीटर की गांठ बन चुकी है। डॉक्टरों ने पहले कीमोथेरेपी से ट्यूमर का आकार घटाने और फिर ऑपरेशन करने की योजना बनाई है। सर्जरी विभाग के डॉ. हरिकेश यादव ने बताया कि विल्म्स ट्यूमर सामान्य तौर पर पांच से 10 साल के बच्चों में पाया जाता है। 16 साल की उम्र में इसका मिलना दुर्लभ है।

बायोप्सी के जरिये बीमारी की सही पहचान करना जरूरी

किशोर और वयस्क मरीजों में किडनी में बड़ी गांठ होने पर इसे दूसरे प्रकार का कैंसर समझने की आशंका रहती है। ऐसे में बायोप्सी के जरिये बीमारी की सही पहचान करना जरूरी होता है।



उन्होंने बताया कि किशोर छह महीने से लगातार वजन घटने की समस्या से परेशान था। तीन महीने से पेट के बाएं हिस्से में सूजन थी। एक महीने से पेशाब में खून आने लगा था। इसके अलावा 15 दिन से अंडकोष में भी सूजन होने लगी थी। जांच में पेट के बाएं हिस्से में करीब 20 सेंटीमीटर लंबी और 15 सेंटीमीटर चौड़ी कठोर गांठ मिली। सीटी स्कैन में ट्यूमर किडनी से जुड़ा पाया गया। यह एड्रिनल ग्रंथि तक फैल चुका था और पेट के मध्य हिस्से तक पहुंचकर पेट, तिल्ली और बड़ी रक्त वाहिकाओं पर दबाव डाल रहा था।