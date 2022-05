{"_id":"62736af431549179753ea003","slug":"ramgarhtal-50-thousand-population-can-get-relief-from-waterlogging","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"रामगढ़ताल: 50 हजार आबादी को मिल सकती है जलभराव से राहत, 30 मई तक सीसी नाले का कार्य पूरा होने की उम्मीद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Thu, 05 May 2022 11:43 AM IST