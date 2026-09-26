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Gorakhpur News: बारिश से महेवा मंडी का कारोबार प्रभावित, आवक और खरीदार दोनों घटे

Sat, 26 Sep 2026 02:46 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Sat, 26 Sep 2026 02:46 AM IST
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Rain affects business at Maheva Mandi; both arrivals and buyer numbers have dropped.
गोरखपुर। लगातार बारिश के कारण महेवा मंडी का कारोबार बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मंडी में प्रतिदिन होने वाला करीब 50 लाख रुपये का कारोबार अब घटकर लगभग 35 लाख रुपये रह गया है। सब्जी मंडी पर इसका सबसे अधिक असर पड़ा है। मंडी में सब्जियों की आवक में भारी कमी आई है। इसके साथ ही खरीदारों की संख्या भी काफी घट गई है।
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महेवा मंडी के सुपरवाइजर मनीष सिंह ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बारिश के कारण बाहर से आने वाले वाहनों की संख्या कम हुई है। इससे सब्जियों की उपलब्धता और कुल कारोबार पर सीधा असर पड़ रहा है। कारोबारी सम्स जावेद ने ग्राहकों की कमी को बिक्री प्रभावित होने का कारण बताया। फुटकर खरीदार कम पहुंचने से बिक्री में गिरावट आई है। रमजान मेंकरानी ने बाहर से माल मंगाने में आ रही परेशानी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मंडी में पहले जैसी चहल-पहल अब नहीं है। बारिश जारी रहने पर आवक और कारोबार पर और असर पड़ने की आशंका है।
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कारोबार में गिरावट
महेवा मंडी में सामान्य दिनों में करीब 50 लाख रुपये का कारोबार होता था। लगातार बारिश के चलते यह आंकड़ा अब 35 लाख रुपये तक पहुंच गया है। यह गिरावट करीब 15 लाख रुपये प्रतिदिन की है। सब्जियों की कम उपलब्धता इसका एक प्रमुख कारण है। बाहर से माल लाने वाले वाहनों की संख्या में कमी आई है।
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खरीदारों और आवक पर असर
बारिश के कारण मंडी में ग्राहकों की संख्या में भी कमी आई है। फुटकर खरीदार कम संख्या में मंडी पहुंच रहे हैं। इससे मंडी की बिक्री सीधे तौर पर प्रभावित हुई है। माल उतारने और दुकानों तक पहुंचाने में भी व्यापारियों को परेशानी हो रही है। कारोबारियों ने बारिश जारी रहने पर स्थिति और बिगड़ने की आशंका जताई है।
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