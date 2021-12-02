Gorakhpur News: दुष्कर्म के बाद महिला की हत्या के मामले में रेलकर्मी हिरासत में
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:15 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:15 AM IST
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गोरखपुर। झंगहा के गहिरा गांव में महिला का नग्न शव मिलने के मामले में पुलिस ने रविवार सुबह देवरिया के बघौचघाट क्षेत्र निवासी एक रेलकर्मी को हिरासत में लिया है। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में रेलकर्मी ने महिला से दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या करने की बात स्वीकार की है। हालांकि पुलिस अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। सोमवार को शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गहिरा गांव के भूमिहारी टोला जाने वाले रास्ते पर बृहस्पतिवार सुबह महिला का नग्न शव मिला था। जांच के दौरान पुलिस ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। इसमें बुधवार रात महिला स्टेशन पर पहुंचती दिखाई दी। फुटेज में एक रेलकर्मी उसे स्कूटी से अपने साथ ले जाता नजर आया। इसके बाद पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की और रविवार सुबह रेलकर्मी को हिरासत में ले लिया।
पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में रेलकर्मी ने बताया कि वह महिला को स्कूटी से गहिरा गांव की ओर ले गया था। महिला बोल नहीं पाती थी। आरोप है कि वहां उसने महिला को शराब पिलाई और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ। आरोप है कि रेलकर्मी ने महिला का मुंह दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद वह स्कूटी से शहर की ओर चला आया। पुलिस अब घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने के लिए रेलकर्मी से पूछताछ कर रही है। घटनास्थल और रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज के अलावा उसके मोबाइल फोन की भी जांच की जा रही है।
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पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में रेलकर्मी ने बताया कि वह महिला को स्कूटी से गहिरा गांव की ओर ले गया था। महिला बोल नहीं पाती थी। आरोप है कि वहां उसने महिला को शराब पिलाई और उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद किसी बात को लेकर दोनों में विवाद हुआ। आरोप है कि रेलकर्मी ने महिला का मुंह दबा दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद वह स्कूटी से शहर की ओर चला आया। पुलिस अब घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने के लिए रेलकर्मी से पूछताछ कर रही है। घटनास्थल और रेलवे स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज के अलावा उसके मोबाइल फोन की भी जांच की जा रही है।
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