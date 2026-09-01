Gorakhpur News: राहुल गांधी पर एफआईआर के विरोध में प्रदर्शन

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कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने कहा कि लोकतंत्र में अपनी बात रखने और सरकार से सवाल पूछने का अधिकार प्रत्येक नागरिक को संविधान ने दिया है। राजनीतिक और सामाजिक विषय पर अपनी बात रखने के कारण एफआईआर दर्ज कर आवाज दबाने का प्रयास लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध है। कांग्रेस ऐसे दमनात्मक कदमों से डरने वाली नहीं है और संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़क से सदन तक संघर्ष करती रहेगी।राजेश तिवारी ने कहा कि हल्द्वानी में मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद कार्यक्रम स्थल को गंगाजल से शुद्ध किए जाने के मामले को लेकर राहुल गांधी के वक्तव्य पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्रदर्शन में डॉ. सैयद जमाल, जयंत पाठक, राजेंद्र यादव, विनोद कुमार पांडेय, डॉ. चिन्मय पांडेय, संतोष उपाध्याय, अनवर हुसैन, ज्ञानेंद्र शाही सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे।