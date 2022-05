{"_id":"62847a53a8c1185db63d698b","slug":"prepare-investigation-report-of-complaints-in-72-hours-in-gorakhpur","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Janta Darabar: शिकायतों का 72 घंटे में तैयार करें जांच रिपोर्ट, 24 घंटे में पीड़ित के घर पहुंचे पुलिस","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Wed, 18 May 2022 10:17 AM IST