Gorakhpur News: त्योहार से पहले बिजली निगम की तैयारियां ध्वस्त, कई इलाकों में घंटों कटौती

विज्ञापन





गोरखपुर। त्योहार को लेकर बिजली निगम की तैयारियां शुक्रवार को ध्वस्त नजर आईं। शहर के तमाम क्षेत्रों में लोगों को घंटों बिजली संकट का सामना करना पड़ा। मेडिकल कॉलेज उपकेंद्र से जुड़े करीब एक हजार से अधिक परिवारों की बिजली शाम करीब 4:45 बजे गुल हो गई। देर शाम करीब सात बजे बिजली आपूर्ति बहाल हो सकी। करीब ढाई घंटे तक बिजली नहीं रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं, बिजली उपकेंद्र खोराबार से जुड़े महादेवपुरम, विष्णुपुरम, आवास विकास और सिंघड़िया के कई इलाकों में भी बिजली का संकट रहा। इन क्षेत्रों में करीब एक हजार से अधिक परिवारों की बिजली देर शाम करीब सात बजे चली गई जो देर रात बहाल हुई। त्योहार के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए बिजली निगम की ओर से तैयारियां किए जाने का दावा किया गया था लेकिन शुक्रवार को हुई कटौती ने तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए। लंबे समय तक बिजली कटौती से घरों में जरूरी काम प्रभावित हुए और लोगों को उमस में परेशानी का सामना करना पड़ा।