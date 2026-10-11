Gorakhpur News: 33 केवी लाइन में फाल्ट से 11 हजार घरों और प्रतिष्ठानों की बिजली गुल

विज्ञापन

गोरखपुर। मोहद्दीपुर चौराहे पर 33 केवी लाइन में फाल्ट होने से शनिवार रात विश्वविद्यालय और टाउनहाल उपकेंद्र क्षेत्र के करीब 11 हजार घरों और प्रतिष्ठानों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई। इससे गोलघर, सिविल लाइंस और गोरखपुर विश्वविद्यालय के आसपास के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। जानकारी के अनुसार, रात करीब 9:30 बजे अचानक बिजली गुल हो गई। काफी देर तक आपूर्ति बहाल नहीं होने पर बिजलीकर्मियों ने पेट्रोलिंग शुरू की। जांच के दौरान मोहद्दीपुर चौराहे पर 33 केवी लाइन में फाल्ट का पता चला। इसके बाद कर्मचारी खराबी दूर करने में जुट गए। बिजली अधिकारियों के अनुसार, लाइन में हिट होने के कारण आग लग गई थी, जिससे आपूर्ति बाधित हुई। फाल्ट के कारण विश्वविद्यालय और टाउनहाल उपकेंद्र से जुड़े इलाकों में बिजली नहीं मिलने से लोगों के काम प्रभावित हुए। देर रात तक बिजलीकर्मी आपूर्ति बहाल करने के लिए काम करते रहे। टाउनहाल के अधिशासी अभियंता पंकज कुमार ने बताया कि मोहद्दीपुर चौराहे पर 33 केवी लाइन में फाल्ट की जानकारी मिल गई थी। कर्मचारी पूरी तत्परता से उसे ठीक करने में लगे हैं। जल्द ही बिजली आपूर्ति बहाल करने का प्रयास किया जा रहा था। रात 11 बजे तक आपूर्ति शुरू नहीं हो सकी थी।