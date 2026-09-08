Gorakhpur News: तार जोड़ने से रोका 200 घरों की बिजली 24 घंटे गुल
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Tue, 08 Sep 2026 02:48 AM IST
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पाली। नगर पंचायत घघसरा के अमर सिंह नगर दरुआ में करीब 200 घरों की बिजली आपूर्ति 24 घंटे से अधिक समय तक बाधित रही। 11 हजार वोल्ट की लाइन में खराबी आने के बाद बिजलीकर्मी आपूर्ति बहाल करने पहुंचे लेकिन आरोप है कि कुछ लोगों ने तार जोड़ने से रोक दिया। सोमवार शाम जेई ने करीब छह लोगों के खिलाफ सहजनवां थाने में तहरीर दी।
स्थानीय लोगों के अनुसार दरुआ में करीब 40 वर्ष पहले बिजली आपूर्ति के लिए पोल और तार लगाए गए थे। इसी लाइन के नीचे कुछ लोगों की ओर से निर्माण कराया जा रहा है। रविवार रात 7:30 बजे 11 हजार वोल्ट की लाइन में खराबी आने के बाद घघसरा उपकेंद्र के क्षेत्र की आपूर्ति ठप हो गई।
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स्थानीय लोगों के अनुसार दरुआ में करीब 40 वर्ष पहले बिजली आपूर्ति के लिए पोल और तार लगाए गए थे। इसी लाइन के नीचे कुछ लोगों की ओर से निर्माण कराया जा रहा है। रविवार रात 7:30 बजे 11 हजार वोल्ट की लाइन में खराबी आने के बाद घघसरा उपकेंद्र के क्षेत्र की आपूर्ति ठप हो गई।
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