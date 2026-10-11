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Gorakhpur News: त्योहारों पर अफवाह फैलाने वालों पर रहेगी नजर, पुलिस ने दिए निर्देश

Sun, 11 Oct 2026 03:08 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 03:08 AM IST
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Police issue directives to keep a close watch on those spreading rumors during festivals.
गोरखपुर। आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस-प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चिलुआताल थाने में शनिवार को पीस कमेटी की बैठक कर आयोजकों, डीजे संचालकों, मूर्तिकारों और संभ्रांत लोगों को शासन की गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए गए।
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वहीं, एसएसपी डॉ. कौस्तुभ ने खजांची चौराहे पर यातायात व्यवस्था का जायजा लेने के साथ गुलरिहा थाने का औचक निरीक्षण किया।
पुलिस अधीक्षक उत्तरी राजेश गुनावत, अपर नगर मजिस्ट्रेट और क्षेत्राधिकारी कैंपियरगंज अनुराग सिंह के नेतृत्व में हुई बैठक में अधिकारियों ने त्योहारों के दौरान आपसी भाईचारा बनाए रखने और शासन के निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की। लोगों से अफवाहों पर ध्यान नहीं देने और शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस-प्रशासन का सहयोग करने को कहा गया। बैठक में थानाध्यक्ष चिलुआताल, प्रशासनिक अधिकारी-कर्मचारी और स्थानीय गणमान्य लोग मौजूद रहे।
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खजांची चौराहे पर यातायात व्यवस्था परखी
एसएसपी ने शाहपुर क्षेत्र के खजांची चौराहे का निरीक्षण कर यातायात संचालन की स्थिति देखी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को यातायात सुगम, सुरक्षित और निर्बाध बनाए रखने के निर्देश दिए। इसके बाद गुलरिहा थाने के औचक निरीक्षण में जनसुनवाई डेस्क, महिला हेल्प डेस्क, सीसीटीएनएस कक्ष, आवेदकों के बैठने और पेयजल की व्यवस्था समेत कार्यालय व परिसर का जायजा लिया। उन्होंने साफ-सफाई बनाए रखने, अभिलेखों को अद्यतन रखने और थाने में खड़े वाहनों का व्यवस्थित रखरखाव करने के निर्देश दिए।
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