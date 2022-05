{"_id":"6281de4c3297aa3992227559","slug":"pm-modi-will-lay-the-foundation-stone-for-investment-projects-worth-75-thousand-crores","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर में बोले CM Yogi: पीएम मोदी 75 हजार करोड़ की निवेश परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Mon, 16 May 2022 10:47 AM IST