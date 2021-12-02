Gorakhpur News: डिजनीलैंड मेला में पिज्जा वाले की चाकू से गोदकर हत्या

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जानकारी के अनुसार, पांच सितंबर की रात करीब 11:30 बजे प्रदर्शनी बंद होने के बाद कर्मचारी खाना-पीना कर रहे थे। इसी दौरान ओमनगर, थाना करहल, जनपद मैनपुरी निवासी विवेक कुमार और गंगादरवाजा, थाना कायमगंज, जनपद फर्रुखाबाद निवासी शिवम कौशल (31) के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ने पर दोनों में मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि इसी दौरान शिवम ने विवेक पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू लगने से विवेक गंभीर रूप से घायल हो गया।विवेक के बहनोई निशांत उर्फ पिंकी घायल विवेक को इलाज के लिए एक निजी हॉस्पिटल ले गए। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उसे बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया। मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान विवेक की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। निशांत की तहरीर पर खजनी थाने में हत्या का मामला दर्ज कर लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शिवम कौशल को गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही पर वारदात में प्रयुक्त चाकू भी बरामद किया गया है। आरोपी को स्पेशल कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। इधर, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। प्रदर्शनी में मौजूद अन्य कर्मचारियों से पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि 200 मीटर की दूरी खजनी थाना है लेकिन पुलिस को भनक भी नहीं लगी। लगभग 20 से 25 मिनट तक मारपीट हुई है।आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद कर लिया गया है। मामले की जांच की जा रही है।- दीपांशी राठौर, सीओ खजनी