{"_id":"6273500301ae016e3965f041","slug":"petrol-diesel-price-update-on-5-may-in-gorakhpur","type":"story","status":"publish","title_hn":"Petrol-Diesel Price: गोरखपुर में आज नहीं बढ़े पेट्रोल-डीजल के भाव, जानिए कितना है दाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Thu, 05 May 2022 09:48 AM IST