Gorakhpur News: लोगों ने लगाई स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए दौड़

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मैराथन को मुख्य अतिथि पूर्व महापौर डॉ. सत्या पांडेय, विशिष्ट अतिथि मैक्स हॉस्पिटल साकेत, नई दिल्ली के डॉ. अंकित गर्ग, डॉ. अतुल बयाला, डॉ. अनिल यादव, हिंदुस्तान साइकिल के सुभाष सेठी और विशेष अतिथि अंतरराष्ट्रीय टेनिस खिलाड़ी शगुन कुमारी ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।इस अवसर पर मुख्य अतिथि डॉ. सत्या पांडेय ने जेसीआई गोरखपुर मिडटाउन के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन लोगों को स्वास्थ्य और स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद करते हैं। वहीं, मैक्स हॉस्पिटल के डॉ. अंकित गर्ग ने नियमित शारीरिक गतिविधियों और मैराथन को स्वस्थ हृदय और बेहतर जीवनशैली के लिए महत्वपूर्ण बताया।कार्यक्रम में पीपी गौरव जिंदल, गौरव जालान, संकेत अग्रवाल, आईपीपी आयुष गर्ग, पीसीपी रुचिता जज्ञानी, आईपीसीपी रश्मि अग्रवाल, चेयरपर्सन तान्या जायसवाल, सचिव नेहा तेहरीवाल, संयोजक रौनक केजरीवाल, सह-सहयोजक सौरभ जालान, अर्चना श्रीवास्तव, पूजा राज, हर्षिता, काजल, अमित जज्ञानी, संदीप, आदिश, राहुल, अमित और प्रतीक सहित बोर्ड व जेसीआरटी बोर्ड के सदस्य मौजूद रहे।