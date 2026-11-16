Gorakhpur News: गोरखधाम और बाघ एक्सप्रेस के पहुंचने पर प्लेटफाॅर्म पर उमड़े यात्री

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ट्रेनों में सीट नहीं मिलने के कारण बड़ी संख्या में यात्रियों ने जनरल टिकट लेकर सफर किया। जनरल कोच में काफी भीड़ रही। यात्रियों को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से ट्रेन में चढ़ाने के लिए रेलवे सुरक्षा बल के जवानों ने मोर्चा संभाला। जवानों ने यात्रियों को कतार में लगवाकर कोच में प्रवेश कराया। स्टेशन के होल्डिंग एरिया में भी रेलवे कर्मचारियों के साथ आरपीएफ के जवान तैनात रहे। वे यात्रियों की सुविधा और भीड़ प्रबंधन में मुस्तैद रहे।भरकर रवाना हुईं बसेंगोरखपुर। रेलवे बस स्टेशन पर भी यात्रियों की भीड़ कम रही। हालांकि, बसों में सीट पाने के लिए यात्री पहले से ही खड़ी बसों में पहुंचकर बैठते नजर आए। यात्रियों के भरने के बाद बसें लगातार अलग-अलग रूटों पर रवाना होती रहीं। देवरिया, सलेमपुर, पडरौना और तमकुही सहित आसपास के क्षेत्रों के लिए बसों का संचालन जारी रहा। बस स्टेशन पर यात्रियों की संख्या कम होने के बावजूद बसें भरकर निकलती रहीं। परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह ने बताया कि रविवार को यात्रियों की भीड़ कम रही। यात्रियों की संख्या के हिसाब से बसों की पर्याप्त व्यवस्था है। सभी प्रमुख रूटों पर बसों का संचालन किया जा रहा है।