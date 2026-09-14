Gorakhpur News: तीज पर सजी हथेलियां, छात्राओं ने रचाई महिलाओं के हाथों में मेहंदी

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विद्यालय की छात्राओं ने स्वयं महिलाओं और युवतियों के हाथों पर आकर्षक मेहंदी के डिजाइन बनाए। छात्राओं ने पारंपरिक से लेकर आधुनिक डिजाइन भी हथेलियों पर बनाए। मेहंदी की व्यवस्था विद्यालय परिवार की ओर से की गई थी। रोटरी क्लब की इस पहल का उद्देश्य तीज की सांस्कृतिक परंपरा को सामाजिक सहभागिता से जोड़ना और छात्राओं की प्रतिभा को मंच प्रदान करना था।क्लब अध्यक्ष रो. प्रवीर आर्य ने कहा कि भारतीय पर्व केवल परंपराओं के निर्वहन तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समाज को जोड़ने और आपसी सौहार्द बढ़ाने का माध्यम भी हैं। कार्यक्रम निदेशक रो. हरेकृष्ण सिंह ने विद्यालय परिवार, छात्राओं और क्लब सदस्यों के सहयोग के लिए आभार जताया। इस अवसर पर शालिनी दास, विशाखा गुप्ता, सचिव शुभेन्दु श्रीवास्तव सहित क्लब की सदस्य और विद्यालय परिवार के लोग मौजूद रहे।