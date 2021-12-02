फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   Out-of-control bike hits tree; one youth dies, another critically injured

Gorakhpur News: अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकराई, युवक की मौत, दूसरा गंभीर

Thu, 22 Oct 2026 01:33 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:33 AM IST
विज्ञापन
Out-of-control bike hits tree; one youth dies, another critically injured
कप्तानगंज के पचार चौराहा के समीप हुआ हादसा
विज्ञापन

कप्तानगंज। स्थानीय थाना क्षेत्र के पचार चौराहे के समीप मंगलवार की शाम बाइक सवार दो युवक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक पेड़ से टकरा गए। दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। बाइक चालक युवक ने हेलमेट नहीं पहना था।

महराजगंज जिले के भिटौली बाजार थाना क्षेत्र के शिकारपुर गांव के निवासी शिवम (25) बाइक चला रहा था। उसके साथ गांव का ही जय किशुन (28) पीछे बैठा हुआ था। मंगलवार की शाम लगभग 5:30 बजे दोनों युवक कप्तानगंज से झग्गा बाजार रोड से होकर अपनी बाइक से यात्रा कर रहे थे। वे किसी रिश्तेदार के घर जा रहे थे। पचार चौराहे के समीप पहुंचते ही उनकी बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई।
विज्ञापन

चालक शिवम बाइक पर नियंत्रण नहीं रख पाया। अनियंत्रित बाइक सड़क किनारे स्थित एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद दोनों घायलों को एंबुलेंस की सहायता से कप्तानगंज सीएचसी लाया गया। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद शिवम को मृत घोषित कर दिया। गंभीर रूप से घायल जय किशुन को प्राथमिक उपचार दिया गया। उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे कुशीनगर मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जय किशुन की स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। थानाध्यक्ष धीरेंद्र कुमार राय ने बताया कि पेड़ से बाइक टकराने से एक युवक की मौत हुई है। दूसरा घायल है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed