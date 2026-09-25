Gorakhpur News: हिंदी टिप्पणी व लेखन प्रतियोगिता का आयोजन
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 03:14 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 03:14 AM IST
विज्ञापन
गोरखपुर। एयरपोर्ट पर बृहस्पतिवार को हिंदी पखवाड़ा के तहत हिंदी टिप्पणी, प्रारूप लेखन व अनुवाद प्रतियोगिता आयोजित की गई। इसका उद्देश्य अधिकारियों और कर्मचारियों की हिंदी लेखन, टिप्पणी लेखन, प्रारूप लेखन तथा अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद दक्षता बढ़ाना था। प्रतियोगिता में सभी कार्मिकों को भाग लेने का अवसर मिला। यह 60 मिनट की थी और कुल 50 अंक निर्धारित थे। इसमें कार्यालयीन हिंदी में टिप्पणी, प्रारूप लेखन और विमानन विषयों के हिंदी अनुवाद क्षमता का परीक्षण हुआ। राजभाषा नोडल अधिकारी विजय कुमार ने बताया कि प्रतियोगिताओं का लक्ष्य दैनिक कार्यों में हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग बढ़ाना है।
विज्ञापन