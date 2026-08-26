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Gorakhpur News: पांचवें और छठे सेमेस्टर के विद्यार्थियों को विशेष परीक्षा का अवसरय

Wed, 26 Aug 2026 02:52 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Wed, 26 Aug 2026 02:52 AM IST
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Opportunity for special examination for students of fifth and sixth semester
गोरखपुर। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय ने विशेष परीक्षा को लेकर छात्रहित में बड़ा फैसला लिया है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पांचवें और छठे सेमेस्टर के विद्यार्थियों को विशेष परीक्षा का अवसर देने का निर्णय लिया है। वहीं, प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर के मेजर विषयों को विशेष बैक परीक्षा में शामिल करने की मांग को विश्वविद्यालय ने स्वीकार नहीं किया है। प्रशासन का कहना है कि ऐसा करने से आगामी परीक्षाओं का पूरा शैक्षणिक कैलेंडर प्रभावित हो सकता है।
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बीए अंतिम वर्ष के छात्र विश्ववर्धन सागर प्रताप की ओर से प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर के मेजर विषयों को भी विशेष बैक परीक्षा में शामिल करने की मांग की गई थी। इसी मांग को लेकर 25 अगस्त को प्रशासनिक भवन परिसर में आमरण अनशन की सूचना विश्वविद्यालय को मिली थी। इसके बाद परीक्षा नियंत्रक ने पूरे मामले की समीक्षा की।
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विश्वविद्यालय प्रशासन के मुताबिक, प्रथम से चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों को नियमित पाठ्यक्रम के दौरान ही बैकपेपर पास करने के लिए दो वर्ष का अतिरिक्त अवसर मिल चुका है। ऐसे में अब इन सेमेस्टर के मेजर विषयों के लिए अलग से विशेष परीक्षा कराना उचित नहीं होगा। हालांकि पांचवें और छठे सेमेस्टर के विद्यार्थियों को विशेष अवसर देना छात्रहित में न्यायसंगत माना गया है।ै
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