Gorakhpur News: संजय सिंह के परिजन से मिले क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारी

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गोरखपुर। राजघाट के गुरू गोरक्षनाथ घाट पर अकस्मात गुंबद गिरने से क्षत्रिय महासभा के पूर्व जिला महामंत्री स्वर्गीय गोपाल चंद के दामाद एडवोकेट संजय सिंह की मौत हो गई थी। शुक्रवार को अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के पदाधिकारियों ने उनके निवास पर पहुंच कर अपनी शोक संवेदना व्यक्त की। महासभा के पदाधिकारियों जिलाध्यक्ष ओमप्रकाश सिंह, जिला महामंत्री राधेश्याम चंद, डाॅ. रामवतार चंद, सीबी सिंह, सीपी सिंह, गनेश शाही, इंद्रजीत चंदेल ने उनके परिजनों से कहा कि उनकी हर संभव मदद संगठन करेगा। संगठन के लोगों ने उनके पिता, बड़े भाई और संजय सिंह के दो बेटियों से मिलकर शोक व्यक्त कर सांत्वना देते हुए संगठन का हर तरह से सहयोग करने के साथ हर समय खडा रहने का आश्वासन दिया।