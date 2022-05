{"_id":"628dae7fb21da1186961ec13","slug":"now-without-helmet-will-not-be-allowed-in-gorakhpur","type":"story","status":"publish","title_hn":"Road Safety: गोरखपुर में अब बिना हेलमेट नहीं मिलेगा प्रवेश, इंट्री प्वाइंट पर चेकिंग शुरू","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Wed, 25 May 2022 09:51 AM IST