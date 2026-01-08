Gorakhpur News: गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं, अगस्त तक पूरा करें गोरखपुर-पिपराइच फोरलेन

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्माणाधीन फोरलेन मार्ग का किया निरीक्षणमुख्यमंत्री ने खजांची चौराहा फ्लाईओवर, जंगल कौड़िया-जगदीशपुर रिंग रोड के निर्माण का भी हाल जानाअमर उजाला ब्यूरोगोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर-पिपराइच फोरलेन मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देशित किया कि निर्माण में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। साथ ही कार्य में तेजी लाते हुए इसे अगस्त 2026 तक पूर्ण किया जाना भी सुनिश्चित हो ताकि तय समय सीमा में यह मार्ग जनता को समर्पित कर दिया जाए। मुख्यमंत्री ने फोरलेन सड़क पर पानी की लेवलिंग जांचने के भी निर्देश दिए ताकि जलभराव की कोई समस्या न रहे।निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने खजांची चौराहा फ्लाईओवर, जंगल कौड़िया-जगदीशपुर रिंग रोड के निर्माण की प्रगति की भी जानकारी ली और जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने सड़क परियोजना के लेआउट, ड्राइंग मैप का अवलोकन करने के साथ कार्य प्रगति की जानकारी ली। 19.485 किमी लंबाई वाले गोरखपुर-पिपराइच फोरलेन मार्ग का निर्माण 942.44 करोड़ रुपये की लागत से कराया जा रहा है। कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग निर्माण खंड तीन ने 11 फरवरी 2025 को कार्य प्रारंभ किया था और फोरलेन का निर्माण 31 अगस्त 2026 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।सितंबर तक पूरा करें जंगल कौड़िया-जगदीशपुर रिंग रोडगोरखपुर-पिपराइच फोरलेन का निर्माण कार्य देखने के दौरान मुख्यमंत्री ने इस फोरलेन को पास कर रहे जंगल-कौड़िया रिंग रोड के कार्यों को भी देखा। उन्होंने निर्माण में और तेजी लाते हुए इस रिंग रोड को सितंबर माह तक पूरा करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि इस रोड पर बिशुनपुर अंडरपास की चौड़ाई को भी परख लिया जाए। चौड़ाई इतनी होनी चाहिए कि जनता को कोई दिक्कत न हो।जल्द पूरा करें खजांची बाजार फ्लाईओवर का निर्माणनिरीक्षण के क्रम में मुख्यमंत्री ने खजांची चौराहे पर 96.50 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे फ्लाईओवर का भी जायजा लिया। फ्लाईओवर के पास रुककर उन्होंने निर्माण की अबतक की प्रगति जानी और ड्राइंग मैप को भी देखा। इस फ्लाई ओवर का निर्माण 99 प्रतिशत से अधिक पूर्ण हो गया है। कार्यदायी संस्था की तरफ से बताया गया कि करीब तीन दिन का ही काम शेष है। इस पर सीएम योगी ने जल्द से जल्द फ्लाईओवर का निर्माण शत-प्रतिशत पूर्ण करने के निर्देश दिए।