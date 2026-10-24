गोरखपुर: ‘मेरा संसार उजड़ा, पति के अंतिम दर्शन करा दीजिए’, दम्माम में जान गंवाने वाले कमलेश के परिवार की गुहार

जिस उम्र में पिता का हाथ थामकर सपने देखना था, उसी उम्र में मासूम बेटियों के सिर से पिता का साया उठ गया। 14 साल की तनवी और 10 साल की तान्या के लिए पिता का बिछड़ना ऐसा दर्द है, जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जिस पिता की उंगली थामकर दोनों बहनें जिंदगी की राह पर आगे बढ़ना चाहती थीं, अब उसी पिता के लौटने का इंतजार हमेशा के लिए अधूरा रह गया। घर में मां सुनीता देवी के आंसू और परिवार में पसरा मातम दोनों बच्चियों के बचपन की खुशियां छीन ले गया है। वहीं, पत्नी की आंखों में पति के अंतिम दर्शन की आस है, तो बेटियों के जीवन में पिता की कमी कभी पूरी न हो पाने वाला खालीपन बन गई है। परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए घर से दूर गए कमलेश पांडेय अब कभी लौटकर नहीं आएंगे। पीछे छूट गई हैं उनकी यादें, अधूरे सपने और अपनों की सिसकियां। जिस पिता के कंधों पर बैठकर उन्होंने दुनिया देखी होगी, उसी पिता को आखिरी बार देखने के लिए परिवार को उनके पार्थिव शरीर के भारत आने का इंतजार है।