Gorakhpur News: दिवाली से पहले चौराहों का सौंदर्यीकरण पूरा करने के निर्देश

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गोरखपुर। नगर आयुक्त अजय जैन व मुख्य अभियंता अमित शर्मा ने शुक्रवार को शहर में निर्माणाधीन चौराहों के सौंदर्यीकरण कार्यों और सीएम ग्रिड फेज-तीन परियोजना का स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान अधिकारियों और कार्यदायी संस्थाओं को दिवाली से पहले सभी चौराहों का सौंदर्यीकरण हर हाल में पूरा करने का निर्देश दिया। इसका उद्देश्य शहर की सुंदरता बढ़ाने के साथ यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना है।नगर आयुक्त ने चरगवां वार्ड में सीएम ग्रिड फेज-तीन के तहत चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति देखी। उन्होंने विद्युत कार्य, नाली निर्माण, जलापूर्ति, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज, ओएफसी और एचडीपीई पाइपलाइन से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। साथ ही सभी आवश्यक औपचारिकताएं निर्धारित समयसीमा में पूरी करने के निर्देश दिए।नगर आयुक्त ने कहा कि सभी विभाग और कार्यदायी संस्थाएं आपसी समन्वय से निर्माण कार्यों को गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा करें। कार्यों में अनावश्यक देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अधिकारियों को समय सीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।