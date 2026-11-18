Gorakhpur News: बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, दोस्त गंभीर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Wed, 18 Nov 2026 02:38 AM IST
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खोराबार। मोतीराम अड्डा-झंगहा मार्ग पर रामपुर के पास सोमवार देर रात अज्ञात बोलेरो की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत हो गई, जबकि दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे इलाज के लिए एम्स में भर्ती कराया गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
जानकारी के मुताबिक, पिपराइच थाना क्षेत्र के महुआ निवासी अविनाश निषाद (29) सोमवार देर रात अपने मित्र सोनू निषाद (28) के साथ बाइक से घर लौट रहा था। खोराबार क्षेत्र के रामपुर के पास उनकी बाइक की अज्ञात बोलेरो से टक्कर हो गई। हादसे में अविनाश की मौके पर ही मौत हो गई जबकि सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद बोलेरो चालक मौके से भाग निकला। घायल सोनू को उपचार के लिए एम्स में भर्ती कराया गया है।
थाना प्रभारी सुधांशु सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही अज्ञात बोलेरो और उसके चालक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।
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जानकारी के मुताबिक, पिपराइच थाना क्षेत्र के महुआ निवासी अविनाश निषाद (29) सोमवार देर रात अपने मित्र सोनू निषाद (28) के साथ बाइक से घर लौट रहा था। खोराबार क्षेत्र के रामपुर के पास उनकी बाइक की अज्ञात बोलेरो से टक्कर हो गई। हादसे में अविनाश की मौके पर ही मौत हो गई जबकि सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद बोलेरो चालक मौके से भाग निकला। घायल सोनू को उपचार के लिए एम्स में भर्ती कराया गया है।
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थाना प्रभारी सुधांशु सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही अज्ञात बोलेरो और उसके चालक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।