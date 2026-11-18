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जानकारी के मुताबिक, पिपराइच थाना क्षेत्र के महुआ निवासी अविनाश निषाद (29) सोमवार देर रात अपने मित्र सोनू निषाद (28) के साथ बाइक से घर लौट रहा था। खोराबार क्षेत्र के रामपुर के पास उनकी बाइक की अज्ञात बोलेरो से टक्कर हो गई। हादसे में अविनाश की मौके पर ही मौत हो गई जबकि सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद बोलेरो चालक मौके से भाग निकला। घायल सोनू को उपचार के लिए एम्स में भर्ती कराया गया है।थाना प्रभारी सुधांशु सिंह ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने के साथ ही अज्ञात बोलेरो और उसके चालक के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है।