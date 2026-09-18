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Gorakhpur News: यूपी में तीन करोड़ से अधिक लोग कारीगर-शिल्प से जुड़कर स्वावलंबन की राह पर

Fri, 18 Sep 2026 02:26 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 02:26 AM IST
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More than three crore people in Uttar Pradesh are on the path to self-reliance by joining artisans and crafts.
गोरखपुर। भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर शिल्पकारों-कारीगरों सहित प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो देश शिल्पकारों और कारीगरों को सम्मान देता है, वही आगे बढ़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी भावना को अपनाते हुए पीएम विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का प्लेटफॉर्म दिया है। उन्होंने शिल्प और कारीगरी को आधुनिक तकनीक तथा नए बाजार से जोड़कर शिल्पकारों-कारीगरों को समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार के प्रोत्साहन से यूपी में आज तीन करोड़ से अधिक लोग कारीगरी और शिल्प से जुड़कर रोजगार तथा स्वावलंबन की राह पर सफलतापूर्वक आगे बढ़े हैं।
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सीएम योगी बृहस्पतिवार सुबह जटाशंकर स्थित विश्वकर्मा पंचायत मंदिर में आयोजित विश्वकर्मा पूजनोत्सव कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मंदिर में भगवान विश्वकर्मा की विधि-विधान से आराधना करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि राजमिस्त्री, बढ़ई, हलवाई और सोनार सहित कारीगरी के तमाम पेशों से जुड़े लोगों के लिए उनकी शिल्पकला ही स्वावलंबन का आधार थी। यह हुनर, शिल्प और कारीगरी आजादी के बाद दशकों तक उपेक्षा का शिकार रही। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में पहली बार डबल इंजन सरकार ने शिल्पकारों-कारीगरों को प्रशिक्षण, टूलकिट और रोजगार के विभिन्न आयामों से जोड़कर उन्हें आगे बढ़ाया है।
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सीएम योगी ने कहा कि आज का दिन अत्यंत पवित्र है। आज सृष्टि के शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की जयंती है तो साथ ही नए भारत के शिल्पी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है। आज हर कारीगर-शिल्पी, जिसके पास कोई विशिष्ट शिल्प है, वह पूजन के जरिये सृष्टि के शिल्पी प्रभु विश्वकर्मा के प्रति कृतज्ञता व्यक्त कर रहा है। उन्होंने पीएम मोदी के सुदीर्घ और सुस्वस्थ जीवन की कामना की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विश्वकर्मा पूजनोत्सव पुस्तक का विमोचन भी किया।
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मुख्यमंत्री का स्वागत विश्वकर्मा पंचायत मंदिर समिति के अध्यक्ष दयानंद शर्मा ने किया। इस अवसर पर महापौर डॉ. मंगलेश श्रीवास्तव, एमएलसी एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष चारू चौधरी, प्रदेश महामंत्री अभिजात मिश्रा, क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय, महानगर अध्यक्ष रमेश प्रताप गुप्ता, स्थानीय पार्षद छट्ठीलाल गुप्ता, कालीबाड़ी के महंत रविंद्रदास, विश्वकर्मा पंचायत मंदिर समिति से जुड़े जयप्रकाश शर्मा, अनूप शर्मा और अजय विश्वकर्मा सहित बड़ी संख्या में लोगों की सहभागिता रही।
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