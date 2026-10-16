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Gorakhpur News: आईआईटी पटना में एमएमएमयूटी का दम, जीते 16 पदक

Fri, 16 Oct 2026 03:18 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर Updated Fri, 16 Oct 2026 03:18 AM IST
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MMMUT shines at IIT Patna, wins 16 medals
गोरखपुर। आईआईटी पटना में आयोजित अंतर-महाविद्यालयीय खेल महोत्सव ‘इन्फिनिटो-2026’ में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (एमएमएमयूटी) के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 16 पदक जीते। नौ से 11 अक्तूबर तक आयोजित प्रतियोगिता में विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों ने दो स्वर्ण, आठ रजत और छह कांस्य पदक अपने नाम किए। महिला एथलेटिक्स टीम ने भी दूसरा स्थान हासिल किया। प्रतियोगिता में निशू यादव ने 1500 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने 800 मीटर दौड़ और चार गुणे 100 मीटर रिले में रजत पदक भी हासिल किया। सुरभि कुमारी ने लंबी कूद और चार गुणे 100 मीटर रिले में रजत पदक जीता, जबकि सृष्टि ने भी चार गुणे 100 मीटर रिले में रजत पदक हासिल किया। आन्या यादव ने 1500 मीटर दौड़ और अंजलि सिंह ने गोला फेंक में कांस्य पदक जीतकर विश्वविद्यालय का मान बढ़ाया। बालक वर्ग में आलोक दुबे ने चक्र फेंक में रजत पदक जीता। वहीं, चार गुणे 400 मीटर रिले टीम ने कांस्य पदक हासिल किया।
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